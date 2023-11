Ganz allein im Supermarkt: Ist das die Zukunft?

Tendenz steigend

Mittlerweile ist der Nahversorger in Gaflenz nicht mehr allein. Etwa ein Dutzend Hybridmärkte gibt es bereits in Oberösterreich, schätzt Wolfgang Benischko, Gremialobmann des Lebensmitteleinzelhandels in der Wirtschaftskammer OÖ. Ist das gar die Zukunft des Einkaufens? „Es wird mehr werden müssen, weil es kein Personal mehr gibt“, so der Experte.