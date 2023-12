ÖVP will „Richtungswechsel“ im Burgenland

Geldverschwendung, Verschuldung und Abzocke: So lauten erneut die Vorwürfe der Türkisen an die rote Landesregierung. „Landeshauptmann Hans Peter Doskozil steuert in die falsche Richtung“, meint ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz. Als Beispiele führte er die Baulandabgabe oder die Gratis-Blockflöte für Volksschüler an.