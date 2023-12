„Wir hätten es nicht schwerer erwischen können“

„Krone“: Stefan, in Italien seid ihr mit Bologna die große Überraschung: vierter in der Liga, im Cup nach dem Sieg am Mittwoch bei Inter Mailand im Viertelfinale.

Stefan Posch: Das kommt auch für uns überraschend. Im Sommer kamen einige neue Spieler, da war nicht absehbar, dass es so gut funktionieren würde. Wir genießen den Moment, wollen ihn so lange wie möglich beibehalten.