Klopp: „Dann sollen sie ihr Ticket weitergeben“

„Wir haben wie verrückt dominiert und viele Chancen herausgespielt. Wenn ich auf der Tribüne gewesen wäre, wäre ich zu tausend Prozent auf meinen Zehen gestanden“, sagte der Coach. Bei der Partie gegen West Ham wurde eine ausgebaute Tribüne erstmals teilweise genutzt, was die Zuschauerzahl auf 57.000 schnellen ließ. So viele Fans waren seit 50 Jahren nicht mehr in Anfield zugegen.