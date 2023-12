ÖSV-Girls bescherten sich noch einen Doppelsieg

Waren die beiden 23-jährigen ÖSV-Starterinnen Lisa Grill und Emily Schöpf am Mittwoch noch in ihrer eigenen Liga unterwegs - Grill siegte mit 0,53 Sekunden Vorsprung, die drittplatzierte Italienerin Nicol Delago lag bereits 1,06 Sekunden zurück - wurde es am Donnerstag in der zweiten Abfahrt vergleichsweise eng.