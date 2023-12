Unglück vermutet: Mann (35) aus Seefeld vermisst

Laut Exekutive wird der 35-Jährige bereits seit dem 13. Dezember um 21.30 Uhr vermisst. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde er zuletzt bei einem Lokal im Ortskern von Seefeld gesehen und verließ dieses zu Fuß in unbekannte Richtung“, so die Ermittler. Der Deutsche sei nie in seiner Wohnung angekommen. „Durchgeführte Suchaktionen verliefen bisher ergebnislos.“