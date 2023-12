Privatanklage gegen Wut-Wirtin „absolute Ausnahme“

Wenn ein Wirt nicht mitmachen will, habe die AKM, so die Sprecherin, generell einen langen Geduldsfaden. Es werde eine zweite Zahlungsaufforderung verschickt, erst dann der Rechtsanwalt eingeschaltet, der eine dritte Aufforderung stellt. Eine Privatanklage wie bei Alexandra P. sei die absolute Ausnahme: „Die meisten Leute sehen schon früher ein, dass unsere Forderung gerechtfertigt ist“, so Lontzen. Die Wut-Wirtin soll der AKM, wie berichtet, mittlerweile 4810 Euro schuldig sein. Bisher scheiterte ein Prozess an ihrem Nichterscheinen.