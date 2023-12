12 Kilometer lange Geisterfahrt durch sechs Tunnel

Ein 51-jähriger türkischer Staatsbürger fuhr am Mittwoch gegen 2 Uhr früh mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B138 im Gemeindegebiet von Klaus an der Pyhrnbahn. Zu diesem Zeitpunkt war die Auffahrt zur Autobahn A9 in beiden Fahrtrichtungen von Klaus bis Kirchdorf/Inzersdorf gesperrt. Der gesamte Abschnitt der Totalsperre ist Baustellenbereich, weshalb beide Fahrtrichtungen auf einer Fahrbahn mit Gegenverkehr verlaufen.