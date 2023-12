„Familien zusammenzuhalten, ist unsere Arbeit“

Die Kinder in der eigenen Familie aufwachsen zu lassen - das ist das höchste Ziel der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). In der Regionalstelle für den 13. und 14. Bezirk wird hart daran gearbeitet, denn hier ist die Anlaufstelle für Familien in Krisen. In den SOS-Kinderdorf-Familien wiederum wohnen Kinder, bei denen es zuhause zu viele Probleme gibt, als dass sie dort in Ruhe und Frieden aufwachsen können. Zu Weihnachten wird den Schützlingen ein tolles Fest beschert - auch ohne ihre Eltern. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.