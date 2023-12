Autodieb baute Unfall und sitzt jetzt in Haft

Ein 20-Jähriger stahl Dienstagnachmittag in Gleisdorf (Steiermark) einen Pkw. Da er mit diesem gestohlenem Fahrzeug in Graz einen Unfall verursachte, gelang es die Straftat und einen Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro aufzuklären. Der Mann befindet sich in Haft.