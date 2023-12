In dieser Tabelle hängt der KAC den VSV voll ab

VSV feilte am System

In Villach lief es in letzter Zeit überhaupt nicht. Mit nur sieben Zählern aus den letzten zehn Partien liegt man in dieser Tabelle sogar hinter den kriselnden Vienna Capitals auf dem letzten Platz. Und auch seit dem Trainerwechsel von Rob Daum auf Ex-Assistent Marcel Rodman gab’s nur drei Punkte aus vier Spielen.