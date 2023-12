Zu viel Beton und Müll: Ärger in der Donaustadt

Müllberge verschandeln Wohnhausanlage

Und auch in der städtischen Wohnhausanlage „Am Heidjöchl 14“ in Hirschstetten direkt bei der U2-Station Hausfeldstraße herrscht Unmut bei Anwohnern. Grund sind Müllberge und Einkaufswagerl, die in der Großsiedlung mit 641 Wohnungen im Weg herumstehen. FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik übt Kritik: „Wiener Wohnen muss als Vermieter hier aufräumen, die Mieter zahlen schließlich mehr als genug dafür.“