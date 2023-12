„Weihnachten ist nicht wie in der Werbung“

„Sorgenvoller und betrübter Blick in die Zukunft“ dominiert

Weihnachten sei „ein Fest, das so heil ist wie die Welt da draußen und nicht, wie es uns die Werbung verspricht“, dämpft Keßelring überzogene Erwartungen auch an sich selbst während der Feiertage. Ohnehin sei die Zeit von einem „sorgenvollen und betrübten Blick in die Zukunft geprägt“, aufgrund der generellen Verunsicherung durch Kriege, Inflation und die Klimakrise. Doch man muss sich dem „Weihnachtsungeheuer“ nicht ergeben.