Was Österreichern den größten Kummer bereitet

Am Ende des Tages kommen die Sorgen

Die meisten Menschen - ungefähr zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer, typischerweise zwischen 40 und 60 Jahren alt - wenden sich in den Abendstunden an die Telefonseelsorge. Ab etwa 17 Uhr beginnt die Zahl der Anrufer zu steigen, die meisten Gespräche werden zwischen 20 und 23 Uhr geführt. Gespräche können enorm variieren: Von 30 Sekunden bis zu mehr als einer Stunde ist alles dabei. Jüngere Ratsuchende nutzen auch die Mailberatung und das Chat-Service, mit dem die österreichweit 172 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso erreichbar sind.