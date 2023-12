Metallstück löste durch Reibung Brand im Stall aus

In einem Stallgebäude in Hofkirchen an der Trattnach, in dem auch 150 Stiere untergebracht sind, war Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Besitzer entdeckte das Flammen glücklicherweise rasch, konnte dadurch das Leben seiner Rinder retten. Ermittlungen ergaben, dass ein Stück Metall den Brand ausgelöst hatte.