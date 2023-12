Hunderte Teilnehmer: Bergadvent bei Sonnenschein

Fixtermin im Weihnachtskalender

Für viele sind die Adventwanderungen längst ein Fixtermin in der Vorweihnachtszeit. „Ich bin dabei, weil ich hier Bekannte treffe“, sagt Karin Altmann, die den Skinfit-Shop in Villach führt. Für die Sicherheit am Berg sorgten Mitglieder der Villacher Bergrettung, aber auch Kameraden anderer Bergrettungsstellen waren in Uniform mit dabei.