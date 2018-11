Besinnlich geht es wieder hinauf in die Berge!

„Wir sind gerne wieder mit dabei!“, freut sich Bergrettung-Landesleiter Otmar Striednig, dessen Kameraden seit Jahren die Adventwanderer begleiten, um ihnen im Notfall sofort beistehen zu können. Ein herzliches Dankeschön den Bergrettern dafür. Traditionell starten die Wanderungen am 1. Adventsonntag. Und los geht’s am 2. Dezember auf die 1649 Meter hohe Topica bei Bad Eisenkappel. Danach folgen am 2. Adventsonntag (9. Dezember) das 2370 Meter hohe Stubeck sowie am 3. Adventsonntag, dem 16. Dezember, der 2166 Meter hohe Dobratsch. Die Krönung der Adventwanderungen gipfelt auch heuer wieder mit der Heiligen Messe mit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger am 4. Adventsonntag (23. Dezember, um 12 Uhr) in der Wallfahrtskirche am italienischen Monte Lussari bei Tarvis.