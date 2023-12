EU-Gipfel brachte keine Position zu Nahost-Krieg

Kritik an Israels Heer

Die EU-Staaten bemühen sich schon länger um eine gemeinsame Haltung in der Nahost-Politik. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober hat sich die Diskussion verschärft. Am Freitag hatten sich der irische Ministerpräsident Leo Vardkar und der belgische Regierungschef Alexander de Croo für eine EU-Forderung nach einem Waffenstillstand ausgesprochen. „Das ist die Sichtweise der Bürger in Europa“, ist Vardkar überzeugt. Terroristinnen und Terroristen können auch verfolgt werden, ohne so massiv gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen, wie Israel das tue.