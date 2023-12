Signa verkauft Meinl-Haus am Wiener Graben

Die in finanzielle Turbulenzen geratene Immobiliengruppe Signa von René Benko hat eine Perle aus ihrem Luxusportfolio verkauft: Der Verkaufspreis des Gebäudes am Wiener Graben 19, in dem auch der Gourmettempel „Meinl am Graben“ eingemietet ist, liegt mit kolportierten 80 Millionen Euro unter dem Verkehrswert.