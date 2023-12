Verkürzen Sie Kindern das Warten aufs Christkind!

Aber auch der traditionelle Christkindl-Zug der Eisenbahnfreunde Schwarzenau tourt wieder durchs Waldviertel. Abfahrt ist um 12 Uhr in Vitis, weiter geht es nach Gmünd, danach nach Schwarzenau. Endstation ist Zwettl. Das Christkind und der Weihnachtsmann verteilen im Sonderzug Süßigkeiten für die Fahrgäste. Nach einer Panoramafahrt über die „Zwettler Eisenbahnbrücke“ gibt es eine große Tombolaverlosung mit besinnlicher Weihnachtsmusik am Bahnhof Zwettl. Danach geht es wieder zurück nach Gmünd. Kinder unter 15 dürfen gratis mitfahren. Der Reingewinn geht an karikative Unterstützungen. Tickets gibt es von den „Schaffnern“ der Eisenbahnfreunde direkt am Bahnsteig.