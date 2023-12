Schmid als Zeuge: Die Staatsanwälte sind am Zug

Schmids Befragung im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss hatte am Montag nicht beendet werden können. Am zweiten Tag ist nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit ihren Fragen an der Reihe.