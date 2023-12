Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Frau ins Krankenhaus gebracht

Fatal endete am Mittwoch gegen 18 Uhr auch ein Unfall in Ramsau im Zillertal. Eine Einheimische (53) wurde vom Auto einer 73-Jährigen erfasst, als sie am Schutzweg gerade die Zillertaler Bundesstraße überqueren wollte. „Die Frau wurde auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt“, heißt es seitens der Polizei. Die Rettung brachte die 53-Jährige in das Krankenhaus nach Schwaz. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.