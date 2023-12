Vier ÖSV-Athleten nach Springen in den Top-8

Johannes Lamparter geht am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer als Achter in den 10-km-Langlauf (14.05 Uhr). Auf den norwegischen Leader Jarl Magnus Riiber, der auf 102 m segelte, fehlen dem Weltcup-Titelverteidiger schon 1:38 Minuten.