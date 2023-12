Britney Spears findet ihr Single-Leben seltsam

In ihrem Single-Leben fühle sich Britney Spears „ehrlich gesagt gelangweilt“, aber sie habe „auch Angst vor vielen Dingen“. So viele Menschen hätten sich in ihr Leben eingemischt. „Aber zu wissen, dass es in Ordnung ist, egoistisch zu sein und mein Leben zu genießen, ist großartig“, schrieb Spears weiter.