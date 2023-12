Müssen alle Kinder wollen?

„Seit ich sehe, wie fertig Menschen mit Kindern vielfach sind, bin ich mir noch sicherer, dass ich keine Kinder will.“ Anna ist bereits 37 und verspürt kein bisschen Kinderwunsch in sich. Auch Selma (28) ist froh, bislang erfolgreich verhütet zu haben. Sie hat sich eine Spirale einsetzen lassen, weil sie in keiner festen Beziehung ist und auch in den nächsten Jahren nicht schwanger werden möchte. Zusätzlich verhütet sie mit Kondom - um auf Nummer sicher zu gehen.