Kaminkehrer ausgesperrt: Tirolerin zahlt nun drauf

Kontrollpause in warmen Monaten

Dass hier durchgegriffen wird, bekam nun auch eine Tirolerin zu spüren, die mit ihrem Mann Hälfteeigentürmerin eines Hauses ist. Sie verweigerte zwischen März und August 2022 – also in den wärmeren Monaten – einen Termin mit dem befugten Rauchfangkehrer. Obwohl die Feuerstelle „zumindest gelegentlich“ betrieben worden sei, heißt es in der späteren Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes. Folge: 220 Euro Verwaltungsstrafe.