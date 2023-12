Ex-Gesundheitsminister: „Wieder an Maske gewöhnen“

„Wo bleibt unser Eigenschutz?“

So zeigt er sich „verblüfft“ darüber, dass selbst in stark überfüllten Öffis die Menschen kaum Maske tragen, wie er in einem Blogbeitrag auf seiner Website schreibt. „Wo bleibt unsere Gesundheitskompetenz, unser Eigenschutz?“, fragt er. Er werde sich angesichts niedriger Impfraten gegen Covid und Grippe „wieder an die Maske gewöhnen“ müssen, schreibt Anschober und postete ein Foto von sich mit FFP2-Maske im Zug.