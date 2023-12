Frauen im Film: „Es gibt eine neue Normalität“

Regisseurin Anna Roller entwickelte die Idee für den Film „Dead Girls Dancing“ aus Gesprächen, die sie an Schulen mit jungen Mädchen geführt hat: „Daraus habe ich zwei Sachen mitgenommen. Einerseits, dass die sich sehr viel zutrauen, dass sie viel größere Wünsche haben als ich damals. Und andererseits diese große, über Allem schwebende Angst, dass die Welt so sehr im Umbruch ist und dass sich alles so viel mehr als nach Krise anfühlt. Und aus diesem Zweiergespann an Gefühlen ist die Idee entstanden, genau über diese Gleichzeitigkeit einen Film zu machen.“ Der Streifen soll dazu beitragen, mehr Vielfalt in die Filmbranche zu bringen: „Dadurch, dass es mehr Filme mit einer weiblichen Perspektive gibt, gibt es eine neue Normalität, die ich toll finde. Dass es auch weibliche Figuren gibt, die über die Stränge schlagen, die Fehler machen.“ So komme man Stück für Stück von Stereotypen weg.