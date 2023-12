Mann flüchtete innerorts mit 120 km/h vor Polizei

Unglaubliche Szenen spielten sich am frühen Mittwochabend in der Vorarlberger Gemeinde Hard ab. Ein 40-jähriger türkischer Staatsbürger, mit aufrechtem Einreiseverbot nach Österreich, missachtete einen Anhalteversuch der Polizei und flüchtete in der Folge mit weit überhöhter Geschwindigkeit.