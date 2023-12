Israels Armee hat Haus des Hamas-Chefs umstellt

Hunderte Ziele angegriffen

Seit dem Eindringen in die Stadt am Dienstag wurden laut dem Militär bereits hunderte Ziele der Terrororganisation Hamas angegriffen. Es handle sich um erbitterte Gefechte. Die Quassam-Brigaden, der bewaffnete Teil der Hamas, erklärten ihrerseits, an den Kämpfen mit israelischen Truppen beteiligt zu sein. Am Dienstag seien acht israelische Soldaten getötet oder verletzt worden, zudem habe man 24 Militärfahrzeuge des Kriegsgegners zerstört. Das israelische Militär sprach am Dienstag von zwei getöteten Soldaten, damit seien es seit Beginn der Bodenoffensive 83.