Israels Bodenoffensive soll bis Jänner anhalten

Stadt Chan Junis soll eingekesselt werden

Diese bereitete sich darauf vor, die größte Stadt im Süden des Gazastreifens einzukesseln. „Unsere Kräfte kreisen nun den Raum Khan Younis ein“, sagte Generalstabschef Herzi Halevi. Die Bevölkerung der Stadt war am Dienstag in Flugblättern vor einem bevorstehenden Angriff gewarnt worden. „In den kommenden Stunden werden die israelischen Verteidigungskräfte mit einem intensiven Angriff auf Ihr Wohngebiet beginnen, um die Terrororganisation Hamas zu zerstören“, hieß es in den Schreiben.