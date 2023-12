Silberberger verärgert: „Das zipft mich an“

Und am Ende stand die WSG Tirol wieder mit leeren Händen da. Wie so oft in dieser Saison. Nach der 1:2-Heimniederlage am Dienstag im Schneetreiben gegen Rapid Wien braucht’s im letzten Spiel vor der Winterpause ein Erfolgserlebnis. Die Wattener gastieren am Sonntag bei Aufsteiger BW Linz.