„Wilde Vergangenheit“ bringt Mann um Wohnungsplatz

Ein Platz im Sozialzentrum in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling, in dem auch seine Oma jahrelang gelebt hatte, wäre die optimale Lösung. Doch dort wurde er jedoch vorerst abgelehnt. „Mein Sohn wird von der Gemeinde, in der er bislang sein ganzes Leben verbracht hat, im Stich gelassen“, ist seine Mutter Gerhild Bauer-Fraissl verärgert.