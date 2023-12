Pierer plant Abbau von bis zu 300 Mitarbeitern

Teile der Produktion werden verlagert

Der Personalabbau wird dabei wie folgt begründet: „Die nachteiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa haben den Vorstand veranlasst, Teile der Produktion für einzelne Modelle der Mittelklasse und bestimmte Forschungs- und Entwicklungs-Aktivitäten zum strategischen Partner Bajaj Auto nach Indien, sowie zu CFMOTO nach China zu verlagern.“ Man will so unter anderem die Kostenvorteile in diesen Regionen nutzen, sowie Entwicklungs- und Industrialisierungsprozesse beschleunigen.