„Die Stroke Units sind rund um die Uhr besetzt!“

LGA: „Versorgung ist gewährleistet“

Auf Anfrage widerspricht die zuständige Landesgesundheitsagentur vehement: „Die Versorgung ist an sieben Tagen die Woche gewährleistet“, heißt es in einer Stellungnahme. Erleidet ein Patient einen Schlaganfall, werde er in der Regel in eines der sieben Spitäler mit Neurologie – Horn, Mistelbach, Amstetten, St. Pölten, Tulln, Wiener Neustadt und Mödling – eingeliefert: „Diese Stroke Units sind rund um die Uhr besetzt!“ Zudem verweist man auf Niederösterreichs guten Stand, was die länderübergreifende Versorgung angeht. Vergangenes Jahr habe man in Niederösterreichs Klinken 445 Schlaganfallpatienten aus anderen Bundesländern versorgt.