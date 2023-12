Einkaufssamstag mit Demos und Staus möglich

Am Donnerstag geht es in die fünfte Kollektivvertrags-Verhandlungsrunde für die Handelsangestellten. Sollte es weiter zu keiner Einigung kommen, sind für den anstehenden Einkaufssamstag Warnstreiks und Demos angekündigt. Da wären Verkehrsstörungen und Staus natürlich auch in Salzburg aufgelegt.