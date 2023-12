Geh Papa, Du bist eigentlich voll peinlich. . .

Aber, und an dieser Stelle folgt nun ein großes „Aber“, so wie wir seine Tochter kennen, wird ihr es ihr wohl nicht ein großes Anliegen gewesen sein, genau das in die Welt hinauszuposaunen. Denn obwohl sie in zahlreichen ATV-Realityshows mitwirkte, damals noch an der Seite des heute längst glücklich verheirateten Managers Helmut Werner, drängte sie sich nie ins Rampenlicht. Und das auch obwohl sie es ist, die mittlerweile die Opernballgäste von Richie Rich aussucht.