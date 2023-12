Dieser Bulle macht aktuell fast alles richtig

Bereits in den letzten Wochen fiel die ansteigende Form des 19-Jährigen auf, der in seiner Heimat als „Wunderkind“ gilt. Auch in der Champions League hat der Mittelfeldmann heuer bereits zweimal getroffen. „Ich bin jetzt fast ein Jahr in Salzburg und fühle mich sehr gut. Es ist wichtig, dass ich weiter hart an mir arbeite“, bleibt Gloukh am Boden.