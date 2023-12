Betrunkene kracht auf gesperrter Straße gegen Baum

Auf einer Gemeindestraße in Angerberg (Tiroler Bezirk Kufstein) krachte am Montagabend eine erheblich alkoholisierte Autolenkerin in einen Baum. Eigentlich hätte sie auf dieser Straße zu dem Zeitpunkt nicht unterwegs sein dürfen - diese war gesperrt. Zu ihrem Glück war die 54-Jährige aber nicht die einzige, die sich daran nicht gehalten hatte.