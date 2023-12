Nach der Schneewalze, jetzt der Frost: -16 Grad!

Montagvormittag startet verbreitet sehr kalt und in der Osthälfte noch überwiegend sonnig. Von Westen her breiten sich von Beginn an umfangreiche Wolkenfelder einer Warmfront aus, welche den Osten schließlich am Nachmittag erreichen. Die Frühtemperaturen liegen von bis zu minus 16 Grad bis minus 4 Grad! Die Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 5 und plus 2 Grad.