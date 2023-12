Delegation der WK Tirol: „Spanien ist uns voraus“

Stärke in Tirol ist Nähe zum Kunden

Ein Besuch bei Santander, der größten Bank Spaniens, stand ebenfalls auf der Agenda. „Man hat hier mit Dimensionen zu tun, die wir in Österreich nicht gewohnt sind. 166 Millionen Kunden, Bilanzsummen in Billionen-Höhe und Ergebnisse, die sich den 10 Milliarden Euro nähern, sprechen für sich. Das ist die Champions League, wir spielen im direkten Vergleich hingegen in der Regionalliga. Das heißt aber nicht, dass unser Spiel schlechter ist“, sagt Mayr, „unsere Stärke gerade in Tirol ist die Nähe zum Kunden. Damit können wir sehr individuell auf deren Bedürfnisse eingehen.“