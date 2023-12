Haubenkoch serviert Paprikahendl mit Spätzle

Das Hühnerfleisch brät Vogler in einer Pfanne an, salzt und pfeffert es ein wenig. Das Ganze gießt der Haubenkoch dann mit einem Schluck Weißwein auf. „Den lassen wir kurz verkochen und füllen dann die Paprikasauce dazu“, so Vogler. Das Paprikahendl lässt er noch kurz aufkochen und anschließend bei niedrigerer Temperatur garkochen.