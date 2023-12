Austria-Abschied? Wimmer dementiert Kontakte

Keine Liverpool-Kopie

Zurück also zur Austria und dem Fokus Blickrichtung LASK, Wimmer sah sich natürlich das 0:4 der Linzer in Liverpool via TV ganz genau an: „Aber das ist eine andere Mannschaft mit einem ganz anderen Marktwert, die kann man nicht kopieren. Wir müssen bei uns bleiben, so spielen wie beim Heim-0:0 gegen Salzburg. Einige Elemente wie Aggressivität, mutig sein, kann man natürlich versuchen zu übernehmen, das versuchen wir auch, in unser Spiel reinzubekommen, hat unser Spiel auch. Jetzt gilt es Blickrichtung Top-6 den LASK zu schlagen, ich glaube an meine Mannschaft!“