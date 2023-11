Wimmer vor Abgang? „Es gibt keine Anfrage!“

„Das stört die Vorbereitung immens“

Also geht Ortlechner mit der Situation recht entspannt um, „mich ärgert nur, dass so ein Thema drei Tage vor einem für uns wichtigen Spiel aufpoppt. Wir treffen am Sonntag daheim auf den LASK, unser aller Fokus liegt auf dieser Partie - und dann ist das Handy des Trainers nur voll mit Nachrichten, ob er geht, klingelt es bei ihm und auch bei mir pausenlos. Das stört die Vorbereitung immens.“ Solange der FCK allerdings keinen neuen Trainer präsentiert, wird es wohl so bleiben ...