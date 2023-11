Deutscher Klub verhandelt mit Austria-Coach Wimmer

Sieben Partien als Stuttgart-Coach

Für Wimmer hingegen wäre es nicht der erste Trainerposten in seinem Heimatland, jedoch würde er zum ersten Mal als Dauerlösung eingesetzt werden. In der Saison 2018/19 war der Bayer als Co-Trainer bei Augsburg, später bei Stuttgart tätig. Dort saß Wimmer sogar für sieben Spiele als Interimscoach auf der Trainerbank, ehe es für den ehemaligen Mittelfeldspieler in den 10. Wiener Gemeindebezirk ging.