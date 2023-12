Damen-RTL in Mont-Tremblant - ab 17 Uhr LIVE

Die schnellste Zeit im zweiten Durchgang des Killington-Riesentorlaufs war für Liensberger eine wohlschmeckende Portion Selbstvertrauen. Sie habe sich am Limit bewegt, dieses sei aber kalkulierbar gewesen. „Ich habe gewusst, was ich vom ersten auf den zweiten Durchgang bessermachen will und konnte das so umsetzen. Mit dieser Einstellung, diesem Fokus will ich weitermachen.“ Daher sei der Zeitpunkt für gleich zwei weitere Riesentorläufe „sehr passend“, sagte die Slalom-Dritte von Levi.