Besuchermagnet Ahornboden: Verkehr wird zu Problem

Naturschützer und Almwirte an einem Tisch

Nun soll endlich eine Lösung her. Dafür wurde kürzlich ein Euregio-Projekt genehmigt. Tirol und Bayern wollen gemeinsam ein Konzept für eine Verkehrsberuhigung im Naturpark erarbeiten. „Grundeigentümer, Gemeinden, Weggemeinschaft und andere Beteiligte wie Hüttenwirte sitzen mit am Tisch“, erläutert Naturpark-Geschäftsführer Anton Heufelder. Auf so breiter Basis stand bisher kein Versuch.