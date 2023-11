Drüsenfieber konnte ÖSV-Youngster nur kurz bremsen

Abfahrt ja, aber...

Am Donnerstag ging es für Zudrell nach Gröden, wo am Wochenende zwei FIS-Abfahrten und Kombis warten. „Aufgrund der Wetterprognosen mit viel Niederschlag wurden die Kombis aber auf Freitag vorgezogen“, weiß der Head-Pilot, der bislang erst eine Abfahrt in seiner Karriere bestritten hat - bei den Staatsmeisterschaften war er im März in Hinterstoder 26. geworden. „Die Abfahrt würde mir schon taugen. Aber nur dann, wenn sie technisch anspruchsvoll sind.“