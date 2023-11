Steigende Schulkosten setzen Eltern immer mehr zu

Eltern müssen Versäumnisse von Schulen kompensieren

Handlungsbedarf sieht sie auch bei den Betreuungsangeboten, denn trotz Fachkräftemangel müssten sich Eltern - und vor allem Mütter - immer noch zwischen Teilzeit-Job und Schulzeit ihrer Kinder „abstrampeln“: Laut Umfrage arbeitet jede zweite Mutter nur in Teilzeit, weil nach der oftmals nur halbtägigen Schule noch gemeinsames Aufgabenmachen, Lernen und Üben ansteht. „Es kann nicht sein, dass Eltern nach einem langen Arbeitstag ständig das kompensieren, was in der Schule nicht ausreichend gut gelernt wird“, kritisierte Anderl.