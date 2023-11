Feuerwehr rettete Mann aus brennender Wohnung

Am Mittwoch gegen 22 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu dem Einsatz in der Netzgasse im Grazer Bezirk Lend gerufen, weil in einem Mehrparteienhaus ein Wohnungsbrand ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab es bereits starke Rauchentwicklung und Nachbarn informierten die Feuerwehrleute, dass sich noch eine Person in der Wohnung befände.